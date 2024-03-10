На мнение 43% жителей Самары при выборе путешествия влияют соцсети и публичные личности

114

Согласно результатам опроса*, большинство самарцев (42%) всегда спонтанно решают, куда отправиться в путешествие. При этом для части респондентов не последнюю роль в выборе направления играют рекомендации друзей и знакомых (22%) и тематические программы и сайты (14%). А вот каждый десятый житель Самары решает, куда поехать исходя из того, что видит в социальных сетях.

Увидев интересное место в социальной сети или другом источнике, 36% респондентов из Самары начнут искать дополнительную информацию, чтобы продумать поездку. 25% сохранят себе локацию на будущее и вернутся к ней при планировании отпуска. 23% подойдут к вопросу практично — попробуют изначально определить, сколько такое путешествие может стоить. Еще 8% начнут спрашивать друзей или знакомых об этом месте, а 4% начнут сразу искать билеты и отели. 3% сообщили, что если им очень понравится место, то они готовы будут сразу забронировать билеты и номер в отеле.

Также на мнение почти 43% самарцев при выборе места, куда поехать, так или иначе влияют блогеры и других публичные лица. Причем 4% из них могут отправиться куда-то исключительно по рекомендации известной личности или после просмотра travel-шоу. 26% честно отмечают, что в решении, куда съездить, полностью полагаются на мнение людей из своего окружения.

Почти 93% респондентов из Самары также с интересом наблюдают за тем, как кто-то из их друзей, знакомых или родственников делится контентом из путешествий: 33% следят за такими публикациями всегда, 32% — только если интересен сам человек, а 21% — только если их привлекло само место. Почти половина опрошенных (45%) из Самары, видя в социальных сетях, как кто-то путешествует, чувствуют мотивацию самим собраться в поездку, 30% — радость. 17% не испытывают ничего, а 3% честно признаются, что их это раздражает.

При этом самарцы сами любят делиться с друзьями и подписчиками своими поездками: для 36% важно выложить в социальные сети фотографии и видео из своих путешествий, еще 10% отметили что для них это первостепенно. Около 16% всегда делятся в Интернете своими поездками, 31% — только, если их что-то сильно впечатлило. А вот около трети (32%) опрошенных самарцев практически никогда ничего не публикуют из своих поездок, оставляя фото и видео для себя и своих близких.

*В опросе Яндекс Путешествий участвовали 1303 граждан РФ старше 18 лет. Опрос проводился в феврале 2024 года во всех федеральных округах России.