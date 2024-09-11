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Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России

11 сентября 2024 13:36
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Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России

Зашифрованные послания, яркие образы и философские вопросы — эксперты сервиса Туту побывали в разных регионах России и нашли десять граффити и арт-объектов, которые обязательно стоит увидеть во время путешествия.

«Фарфоровые птицы», Кэ Юйчжень, Екатеринбург

Фарфоровых птиц на двух стенах здания на улице Попова изобразил китайский художник — участник фестиваля уличного искусства. По словам автора работы, птицы отлично вписываются в облик города: в них сочетаются элегантность и сила. Если хотите увидеть все интересные граффити города, пройдите по маршруту Street art line: нарисованная на асфальте линия тянется по центральным улицам Екатеринбурга. Раньше она была фиолетовой, а в этом году стала жёлто-оранжевой.

«На Волге», Алексей Kislow, Нижний Новгород

Нижний Новгород соревнуется с Екатеринбургом за звание столицы стрит-арта: стены домов здесь также украшены муралами, а с 2017 года в городе проходит фестиваль уличного искусства. В рамках этого фестиваля на стене дома на Студенческой улице появился один из самых ярких муралов Нижнего — «На Волге». Художник Алексей Kislow собрал вместе самые разные символы Нижнего Новгорода — попробуйте угадать, какие именно.

«Лицо времени», Владимир Куц, Саратов

Несколько лет назад «Лицо времени» заняло призовое место на фестивале граффити в Приволжском федеральном округе. Большая работа, которую видно с одной из центральных улиц города, Волжской, сразу привлекает внимание. Граффити символизирует прогресс технологий и предлагает подумать над их местом в жизни каждого из нас.

«Искусственная среда», арт-группа Recycle Group, Краснодар

«Искусственная среда» — один из самых известных арт-объектов парка Галицкого в Краснодаре. Он представляет собой белый круговой барельеф со множеством разных фигур из пластиковой сетки. Создатели поясняют, что у «Искусственной среды» глубокий смысл: они хотели поразмышлять, можно ли передать искусственному разуму человеческие чувства. По вечерам фигуры арт-объекта красиво подсвечиваются.

«Восход», Кирилл Ведерников, Мурманск

В Мурманске, на улице Профсоюзов, напротив художественного музея находится мурал «Восход» — одна из самых ярких и монументальных работ Кирилла Ведерникова. Художник часто обращается к темам истории и религии, а также к мифологии, и эта работа не исключение.

«Большая глина №4», Урс Фишер, Москва

Когда знаменитая работа Урса Фишера «Большая глина №4» заняла место у центра современного искусства «ГЭС-2» далеко не всем это понравилось. Путешественники и жители города награждали арт-объект нелестными сравнениями. Однако прошло время, и к «Глине», кажется, все привыкли. Составьте собственное мнение во время прогулки по Москве и обязательно зайдите в «ГЭС-2» — там проходят выставки, кинопоказы и лекции.

Стрит-арт «Севкабель порта», Санкт-Петербург

«Севкабель порт» — это симпатичное городское пространство с барами и ресторанами, интересными мероприятиями, а также невероятным видом на Финский залив. Здесь больше десяти ярких граффити: поищите во время прогулки работу «Перспективы есть у каждого», забавную лошадку и надпись «С правильным человеком рядом начинаешь любить себя сильнее».

«Созидание», Святослав Spater, Самара

«Созидание» — один из новых муралов Самары: он появился на фасаде здания «Станкозавода» только этим летом. Мурал символизирует общую работу и взаимодействие людей ради культуры. «Станкозавод» позиционирует себя как «центр труда и отдыха»: там располагаются офисы компаний и коворкинги, магазины, кафе и бары.

«Рука свободы», Геленджик

На вершине горы Безумная находится арт-объект, созданный местным жителем, —  «Рука свободы». Он представляет собой раскрытую ладонь, на которой любят делать фото туристы, ведь сверху открывается отличный вид на бухту и окрестности. В сентябре в Геленджике ещё тепло — так что смело планируйте путешествие и ищите подходящий отель. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

«Счастье не за горами», Борис Матросов, Пермь

«Счастье не за горами» — один из известных арт-объектов России. Многие, оказавшись в Перми, стремятся с ним сфотографироваться. Арт-объект находится на набережной Камы, его называют одним из символов города. При этом несколько раз надпись страдала от рук вандалов, в 2021 году ее демонтировали из-за ремонта причалов, но потом вернули на место.

 

 

 

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