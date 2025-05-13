Между Самарой и Анапой в июне запустят двухэтажный поезд

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Из Самары в Анапу летом 2025 года можно будет уехать на двухэтажном поезде. Об этом стало известно 12 мая 2025 года на встрече депутатов фракции ЛДПР в Госдуме с министром транспорта России Романом Старовойтом.

Об итогах этой встречи рассказал в тг депутат Госдумы от Самарской области Владимир Кошелев.

Пока на этом маршруте курсируют одноэтажные поезда, однако в июне их заменит двухэтажный поезд. Такой поезд ходил от Самары до Анапы в 2023 году (до 18 сентября). Из Самары он отправлялся каждый четверг, а из Анапы - каждую субботу.

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