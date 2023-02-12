Круизные суда на Волге будут заходить в Сызрань

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На маршруте круизных теплоходов, которые весной и летом курсируют вверх и вниз по Волге, может появиться новая остановка. Речь идет о Сызрани. О такой возможности сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Рассчитываю, что уже в этом году приложим усилия для решения этой задачи — захода круизных судов в Сызрань, — уточнил глава области.

В летнюю навигацию большие теплоходы, проезжая через 63-й регион, делают остановку только в Самаре.

Готовится проект причала для села Ширяево, которое тоже в будущем должно принимать круизные суда, пишет 63.ру.