круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году

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Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Ключевой показатель нацпроекта — количество внутренних турпоездок, которые должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку", — сказал он.

Заместитель главы кабмина провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма, на котором обсудили поручение президента Владимира Путина к 2030 году создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее десяти миллионов туристов, пишет РИА Новости.