Конкурс на предоставление грантов в туристической отрасли стартовал в Самаре и регионе

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Предпринимателей Самары и региона приглашают к участию в конкурсном отборе получателей грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере туризма на территории Самарской области в 2025 году.

Реализация проектов в рамках конкурса направлена на:

- создание и (или) развитие национальных туристических маршрутов, включая приобретение оборудования для адаптации туристских ресурсов к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, включая оборудование для обустройства спортивных и детских площадок, спортивное оборудование, оборудование для создания условий приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями;

- развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение и монтаж оборудования для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в гостиницах.

Участие в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Со сроками проведения конкурса, полными критериями и условиями участия можно ознакомиться по ссылкам: promote.budget.gov.ru, https://mintourism.samregion.ru/deyatelnost/konkurs/obyavlen-konkurs-na-predostavlenie-grantov-v-turisticheskoj-otrasli/.

Контактные данные для получения более подробной информации: (846) 214-71-98, 214-72-02.