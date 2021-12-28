Кольский полуостров - загадочный уголок природы

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Дикий северный олень, тундра, тайга, полярное сияние - всё это можно увидеть, приобретя тур на Кольский полустров.

Кольский полуостров - это большая, площадью 100 тыс. кв. км, часть Балтийского щита, расположенная в Мурманской области России, примерно на 66º северной широты. Он окружен Баренцевым и Белым морями, имеет внутреннюю границу с Финляндией и морскую границу с Норвегией. Большой и привлекательный, Кольский полуостров отличается множеством великолепных ландшафтов, таких как:

горы (Хибинский хребет);

тундра вблизи озера Ловозеро;

густые таежные леса к югу от Колы.

Благодаря разнообразному климату и множеству озер, полуостров предлагает большое количество развлечений для любителей природы, а именно фототуры и этнотуры. Ну а непревзойденный ассортимент минералов, из которых состоят его горные породы, такие как апатит или нефелинит, никого не оставит равнодушным.

Как добраться

Добраться до Кольского полуострова довольно просто: в аэропорт Мурманска прибывает множество рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. В северных странах есть и другие варианты:

автобусы из Куусамо, Рованиеми или Лулеа в Финляндии;

маршруты общественного транспорта из Киркенеса, куда можно долететь из Осло или Тромсе;

российские железные дороги предлагают регулярные поезда из Москвы или Санкт-Петербурга;

и, конечно же, вы всегда можете добраться туда на автомобиле.

Демография

На Кольском полуострове проживает самая большая в России популяция коренного народа - саамов. Однако эта демографическая группа никогда не была многочисленной, и сейчас в Коле их всего около 1,6 тысячи. Если в начале XX века они в основном вели традиционный образ жизни северных этносов, занимаясь оленеводством и охотой на просторах тундры, то к настоящему времени большинство из них отказались от этих обычаев, хотя оленеводством по-прежнему занята почти треть саамов. Язык, однако, медленно исчезает, поскольку лишь менее пятой части этого народа говорит на саамском языке как на своем, остальные считают русский родным языком.

Кольский полуостров полностью находится в Мурманской области, население которой медленно сокращается; несмотря на это, Мурманск остается самым густонаселенным городом мира к северу от полярного круга с почти 300 тысячами жителей, в основном этнических русских. В регионе есть несколько городов, население которых растет, несмотря на общий спад; в основном это закрытые военные города, такие как Североморск, где дислоцируется все более крупное крыло российского военно-морского флота.

География полуострова

Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе России и является частью Мурманской области. Являясь геологическим продолжением Балтийского щита и норвежского побережья, он привлекает внимание:

великолепными фьордами;

бескрайней тундрой;

дремучей тайгой;

заоблачными горами;

равнодушным арктическим побережьем.

И все это на относительно небольшой территории, которую можно объехать за ~7 часов на автомобиле. В то время как горы долгое время были привлекательной чертой полуострова, такие озера, как Ловозеро, Имандра или Канозеро, последнее из которых имеет большую коллекцию петроглифов (наскальных рисунков) на своем берегу, недавно попали в центр туристического внимания.

Город Кировск

Кировск - город в Мурманской области, развивающийся центр горнолыжного спорта, горных походов и других зимних и снежных развлечений; его население составляет около 26 тысяч человек.

Город Мурманск

Мурманск - столица Мурманской области и самый северный город с населением более 250 000 человек. "Самый северный" - вот что здесь главное: Новоапостольская церковь, еврейская община, монастырь в деревне Печенга, троллейбусная система и электрифицированная железная дорога, несколько международных магазинов одежды, таких как Pull&Bear или Bershka, или даже такие вещи, как ресторан McDonald's - все это является самым северным в Мурманске.

Не правда ли, путешествие на Кольский может впечатлить?