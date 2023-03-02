Количество поездок россиян за границу увеличилось более чем на 17%

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Туристический поток из России за границу вырос более чем на 17 процентов. По итогам 2022 года Росстат зафиксировал 22,5 миллиона поездок.

Из них почти 80 процентов – практически 5,5 миллиона – пришлось на дальнее зарубежье. Больше всего – на Абхазию, которую ведомство также относит к этой категории. Следом идет Турция.

Туда россияне успели съездить более 4,5 миллиона раз, сообщает телеканал "Россия 24".

В Объединенные Арабские Эмираты и Египет – около миллиона. А в Таиланд и на Мальдивы – 200 и 100 тысяч раз соответственно.