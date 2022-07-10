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Кипр теряет большие деньги из-за сокращения турпотока из России

10 июля 2022 11:54
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Кипр теряет большие деньги из-за сокращения турпотока из России

После присоединения Кипра к санкционной кампании Запада против России туризм на острове чахнет. По данным правительства, страна может потерять более €600 млн из-за сокращения потока россиян, пишет L'Espresso.

Журнал отмечает, что именно россияне были готовы «много тратить» во время отдыха, а также инвестировать в долгосрочные проекты, пишет РТ.

«Только русские могли оставить €100 тыс. за один раз», — приводит издание слова ювелира Мариноса Димитриу.

В материале также отмечается, что город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тыс. человек стал памятником дружбы между островом и «российским гигантом».

«Но теперь, когда государство — член ЕС присоединилось к политике санкций против Москвы, судьба общества и привыкшей полагаться на него местной экономики висит на волоске. «Как же мы будем без русских?» — вопрос, который звучит на базарах», — говорится в статье.

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