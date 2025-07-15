Из-за роста цен 34% самарцев стали путешествовать реже

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Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет выяснил, как изменились туристические привычки самарцев за последние 10 лет. Согласно исследованию, в 2025 году почти 40% путешественников выбирают отдых внутри России. При этом популярность европейских направлений сократилась втрое, уступив место странам СНГ, спрос на которые вырос в 7 раз. Главной причиной таких изменений стал рост цен: почти половина опрошенных отметили, что стоимость поездок увеличилась в 2–5 раз, а 25% самарцев теперь тратят на отпуск свыше 80% месячного дохода.

Согласно исследованию, стоимость путешествий за последние 10 лет резко возросла, при этом доходы самарцев не успевают за ростом расходов на отдых. Почти половина (47%) опрошенных отмечают, что их отпуск стал дороже в 2–5 раз, а 11% заявили, что траты увеличились более чем в 5 раз. При этом для 36% ответивших существенных изменений не случилось, а 6% и вовсе утверждают, что поездки стали дешевле.

Из-за роста цен 34% респондентов стали путешествовать реже, а 5% и вовсе отказались от поездок. 31% к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015 году. Остальные признались, что путешествуют с той же частотой.

В 2015 году путешественники чаще всего выбирали внутренние направления России — 48% опрошенных посещали Москву, Санкт-Петербург, Казань, Крым и другие города. Вторыми по популярности оказались африканские курорты (Египет, Тунис, Марокко) — 20%, на Ближний Восток (Турция, ОАЭ, Израиль и др.) отправились 13% респондентов. Европейские страны (Италия, Франция, Германия) привлекали 7% туристов, азиатские направления (Таиланд, Китай, Вьетнам) 10 лет привлекали 5% путешественников, тогда как страны СНГ (Грузия, Армения, Прибалтика) предпочитали 4%. Наименее востребованными оказывались дальние маршруты (Австралия, Канада, Гавайи) — всего 3% поездок.

В 2025 году наибольшей популярностью среди путешественников пользуются внутренние направления России (38%), включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну и Кострому. На втором месте по предпочтениям оказались страны СНГ (29%) — Армения, Грузия, Азербайджан, а также Прибалтийские страны (Латвия, Литва, Эстония) и Молдова. Азиатские направления (Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и др.) выбирают 16% туристов, тогда как страны Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Израиль и др.) привлекают 8% путешественников. Африканские курорты (Египет, Тунис, Марокко) предпочитают 6% опрошенных, европейские страны (Италия, Франция, Германия) - 2%, а самые редкие направления (Австралия, Канада, Гавайи) выбирают только 1% респондентов.



Также выяснилось, что почти 43% самарцев тратят на путешествия большую долю дохода, чем в 2015 году, при этом 21% вынуждены занимать деньги у близких из-за возросших затрат на отдых. 15% опрошенных сохранили прежний уровень расходов, а 21%, напротив, сократили свои траты на поездки.

Каждый четвертый (25%) опрошенный выделяет на поездки более 80% заработка. Каждый пятый (21%) тратит на путешествие свыше 60% месячного дохода, а 20% — превышают свой месячный доход. 1% путешественников готовы вкладывать в поездки сумму, превышающую их доход в полтора раза (на 150%).

Согласно опросу, 24% путешественников отмечают, что рост цен на туристические услуги в 2025 году сопровождается пропорциональным улучшением их качества. Большинство респондентов (38%) считают, что стоимость поездок увеличилась значительно сильнее, чем уровень сервиса, а 12% столкнулись с ухудшением качества при росте цен. При этом треть опрошенных (26%) не заметили существенных изменений в этом соотношении.



Наибольший рост затрат путешественники отмечают в категориях авиабилетов (40%) и проживания в отелях (40%). Значительно увеличились расходы на развлечения (26%), питание (24%) и экскурсии (24%). Менее заметный, но ощутимый рост наблюдается в статьях местного транспорта (16%), виз и сборов (13%), а также страховок (7%).



«Туристические предпочтения самарцев за 10 лет значительно изменились: при двукратном росте цен на отдых (47% опрошенных) популярность стран СНГ возросла - с 4% до 29%, тогда как спрос на Европу снизился с 7% до 2%. Несмотря на существенные траты (25% выделяют на поездки более 80% дохода), лишь 24% отмечают соответствие цены и качества услуг, что ставит перед отраслью вопрос пересмотра ценовой политики при сохранении стандартов сервиса», – поделились в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа и жд билетов Купибилет.