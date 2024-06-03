Из Самары впервые запустят рейсы в Батуми

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В расписании аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в грузинский курорт Батуми. С 16 июня туда будут летать самолеты авиакомпании Red Wings. Пока что раз в неделю — по воскресеньям.

Из Самары лайнеры будут вылетать в 07:15, прилетать в Батуми — в 10:20. Обратный вылет — в этот же день в 11:20, прилет в Самару — в 14:10. Время в полете составит 3 часа 5 минут (Самара и Грузия находятся в одном часовом поясе).

На данный момент стоимость билета до Батуми на 16 июня составляет 14570 рублей без багажа. С собой можно взять ручную кладь весом до 10 кг. Билет с багажом в 15 кг стоит уже 16 340 рублей, а в 20 кг — 18 574 рубля, пишет 63.ру.