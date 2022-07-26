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Из Самары в Анталию в августе добавится еще три прямых рейса в неделю

26 июля 2022 11:23
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Из Самары в Анталию: в августе добавится еще три прямых рейса в неделю

Путешественники из Самары смогут чаще летать на турецкий курорт в Анталию. В расписании самарской воздушной гавани добавились еще три новых рейса в неделю.

Известно, что со 2 августа по 29 октября выполнять перевозки будет авиакомпания SouthWind Airlines. Рейсы запланированы по вторникам, средам и субботам в 12:10. Прибытие в турецкий аэропорт в 15:10. Перелёты будут осуществляться на Airbus A321, который может вместить до 220 пассажиров, пишет ГТРК Самара.

А любителям российских курортов стоит помнить, что 11 аэропортов страны все еще не принимают пассажиров. Режим временного ограничения полетов продлен до 30 июля. Не принимают пассажиров аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Липецка, Воронежа, Геленджика, Краснодара и Курска. Кроме того, под ограничениями находятся воздушные гавани Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. 

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