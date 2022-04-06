Франция отменила пандемийные ограничения для въезда россиян в страну

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Франция отменила требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, международный проездной сертификат и подтверждение веских причин для въезжающих в страну из России. Об этом сообщает Генеральное консульство Франции в Москве, передает ТАСС.

"Въезд во Францию из России: введены исключительные меры. Больше не требуется предъявлять отрицательный результат ПЦР или теста на антиген. Для въезда во Францию из России больше не требуется международный проездной сертификат и подтверждение веских причин", - говорится в сообщении, размещенном в разделе "COVID-19 и рейсы во Францию - ответы на частые вопросы".

Прямого авиасообщения между РФ и Францией сейчас нет.

Фото: Xose Bouzas/Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС