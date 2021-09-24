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Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате

24 сентября 2021 10:26
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Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате

V ежегодный этно-исторический фестиваль «РУСЬ. ЭПОХА ОБЪЕДИНЕНИЯ» ждет гостей 26 сентября 2021 года, ( воскресенье). Организаторы фестиваля приглашают принять участие в съёмках исторического фильма. Санитарно-эпидемиологические ограничения в 2021 году подсказали создателям взять за основу онлайн формат, поэтому у вас есть шанс стать свидетелями съемок фильма и получить яркие впечатления от эпичного действа со спецэффектами!

6+

Здесь вас ждут мастер-классы по гончарному делу, изготовлению изделий из кожи, лозоплетению, джигитовка, ярмарка мастеров, фотосессии в старинных костюмах и шедевры национальной кухни. Дружина Богатырской Слободы - богатырские бои в полном доспехе - Поединки и Сеча! Самые сильные и смелые смогут поучаствовать в исторических состязаниях «Форт Буян», где победители получат призы!

Любители истории смогут принять участие в круглом столе, послушать выступления ведущих историков и краеведов из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Татарстана и обменяться мнениями.

В этом году гостей порадует разнообразная концертная программа, где кроме национальных коллективов вас ожидают выступления современного народного коллектива "КузьмИнишна" и  лауреата Всероссийского и Международного конкурсов, обладателя Губернских грантов в области культуры и искусства ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band»

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основные задачи фестиваля – вовлечь большое количество людей в восстановление исторической памяти, напомнить об этнической уникальности народов Самарской области и познакомить с их культурными традициями в интерактивной форме. Событие позитивно влияет на развитие культурного туризма и добровольчества в Самарской области, содействует укреплению дружбы и взаимопонимания стран ближнего зарубежья, носит патриотический, спортивный и оздоровительный характер.

История фестиваля идет от реконструкции крупнейшего сражения двух великих полководцев Тимура и Тохтамыша, которое  нанесло в XIV веке смертельный удар по Золотой Орде, избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига. Теперь фестиваль  вышел за рамки шоу-реконструкции и по времени охватывает более широкий период становления древней Руси.

Фестиваль в формате online будет доступен в сети Интернет в конце октября. 

В программе:

  • - Съемки фильма для оналайн трансляции фестиваля.
  • - Круглый стол
  • - Джигитовка
  • - Дружина Богатырской Слободы - богатырские бои в полном доспехе - Поединки и Сеча!
  • - Народные забавы: стрельба из лука и арбалета, владение арапником и фланкировка саблей.
  • - Город мастеров: гончар,  лозоплетение, ткачество, вязание и др.
  • - Концертная программа национальных коллективов, КузмИнишна, Волга-Фолк-Бэнд
  • -  Военно-исторические игры «Форт Буян».
  • - Национальная кухня.

Подробнее о фестивале: www.fest1391.ru  и https://vk.com/bitva1391

 

Теги: Мероприятия

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