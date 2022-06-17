Египет отменил все коронавирусные ограничения для въезжающих

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Власти Египта отменили ограничения на въезд в страну, связанные с коронавирусом. Страна преодолела пик очередной волны ковида. Теперь для въезда не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов.

Египет отменил все ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство страны.

"На заседании правительства было принято решение, которое предусматривает отмену всех ограничений на въезд египтян и иностранцев в арабскую республику", – цитирует ТАСС официального представителя премьер-министра Египта Надера Саада.

На данный момент в Египте одной дозой вакцины привиты 86,6 миллиона человек, 4,5 миллиона граждан прошли ревакцинацию. Запасы вакцины оцениваются 57,5 миллиона доз.

До сих пор для въезда в Египет нужно было предъявлять на границе сертификат о вакцинации, полученный не ранее чем за две недели до прибытия. Заменить его можно было отрицательным результатом ПЦР-теста или тестом на антиген. Тестирование нужно было пройти максимум за 72 часа до въезда.

В марте Египет преодолел пик пятой волны коронавируса. Минздрав страны счел, что ситуация стабилизировалась, и отменил дополнительную дезинфекцию самолетов после каждого рейса, сообщает Смотрим.