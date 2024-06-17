Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

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Russian Traveler Awards – национальная туристическая премия издания Russian Traveler, призванная определить все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов, а заодно открыть новые точки на туристической карте.



Туристский информационный центр Самарской области осуществлял подачу заявок наряду с туристическими объектами региона. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор - за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Итоги опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.



В этом году в рамках премии Самарская область представляет следующих номинантов:

- Частная сыроварня «Viva Speranza» (номинация «Агротуризм»)

- Горнолыжный комплекс «СОК Красная Глинка» (номинация «Горнолыжный курорт»)

- HolidayHall Samara (номинация «Городской отель»)

- Лотте Самара (номинация «Городской отель»)

- Ibis Samara (номинация «Городской отель»)

- Жигулёвская Долина (номинация «Городской отель»)

- Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова (номинация «Культурно-исторический объект/Музей»)

- Белотурка (номинация «Национальное блюдо/ Продукт»)

- Жигулёвский государственный заповедник Гора Стрельная (номинация «Природный объект»)

- Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (номинация «Фестиваль/ Праздник»)

- Экологическая тропа «Храм природы» (номинация «Экомаршрут»)

- Иммерсивная экскурсия «Путешествие одного пианино» (номинация «Экскурсионный туристический маршрут»)



Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/



Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться.

Голосовать можно каждый день.



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Фото: Дильдина Светлана