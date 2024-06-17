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Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

17 июня 2024 11:26
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Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

Russian Traveler Awards – национальная туристическая премия издания Russian Traveler, призванная определить все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов, а заодно открыть новые точки на туристической карте. 
 
Туристский информационный центр Самарской области осуществлял подачу заявок наряду с туристическими объектами региона. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор - за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Итоги опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler. 
 
В этом году в рамках премии Самарская область представляет следующих номинантов: 
- Частная сыроварня «Viva Speranza» (номинация «Агротуризм») 
- Горнолыжный комплекс «СОК Красная Глинка» (номинация «Горнолыжный курорт») 
- HolidayHall Samara (номинация «Городской отель») 
- Лотте Самара (номинация «Городской отель») 
- Ibis Samara (номинация «Городской отель») 
- Жигулёвская Долина (номинация «Городской отель») 
- Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова (номинация «Культурно-исторический объект/Музей») 
- Белотурка (номинация «Национальное блюдо/ Продукт») 
- Жигулёвский государственный заповедник Гора Стрельная (номинация «Природный объект») 
- Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (номинация «Фестиваль/ Праздник») 
- Экологическая тропа «Храм природы» (номинация «Экомаршрут») 
- Иммерсивная экскурсия «Путешествие одного пианино» (номинация «Экскурсионный туристический маршрут») 
 
Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/ 
 
Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. 
Голосовать можно каждый день. 
 
 Поддержим наш регион!

Фото: Дильдина Светлана

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