Два тематических поезда отправятся из Самары в сентябре

В сентябре 2025 года на Куйбышевской магистрали организовано курсирование двух тематических поездов из Самары с экскурсиями в рамках проекта «Вагон знаний».

19 сентября тематический поезд отправится из Самары в Волгоград, 26 сентября – из Оренбурга через Самару в Волгоград. Пассажиров ждут экскурсии по самым известным туристическим локациям города-героя с экскурсионной программой «Главный урок истории». В пути следования будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны.

В составы поездов включены современные вагоны, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: кондиционеры, биотуалеты, индивидуальные электрические розетки и многое другое.

Кроме того, с 3 по 6 сентября организован тур из Самары в Санкт-Петербург на регулярном поезде.Путешественников ждет увлекательная обзорная экскурсия по самым известным достопримечательностям города.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно на сайте Куйбышевской железной дороги и по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22.