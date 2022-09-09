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Два проекта по агротуризму из Самарской области прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России
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Два проекта по агротуризму из Самарской области прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России

9 сентября 2022 20:28
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Оба проекта ориентированы на круглогодичный прием туристов.

По итогам отбора грантовую поддержку в 2023 году получат агротуристические комплексы «Степное имение» из с. Летниково Алексеевского района и «Винная на ключе» из с. Винновка Ставропольского района. Оба проекта ориентированы на круглогодичный прием туристов, а потому средства грантов планируют освоить на приобретение домиков и создание необходимой инфраструктуры.

Гранты «Агротуризм» - это новая мера государственной поддержки, реализуемая с текущего года Минсельхозом России. Она представляет собой предоставление малым формам хозяйствования средств в размере до 10 млн. рублей.

Реализация проектов по агротуризму направлена не только на популяризацию сферы сельского хозяйства, но и обеспечение круглогодичной работой сотрудников фермерских хозяйств, которые обычно привлекаются на сезонные виды работ. Получатели гранта текущего года кооператив «Перспективный» Шигонского района и глава КФХ Николай Сидоров из Исаклинского района уже ведут реализацию своих проектов.

В конкурсном отборе на следующий год в Минсельхоз России поступило 223 заявки из 63 регионов. Победителями признаны 73 проекта из 50 субъектов страны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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