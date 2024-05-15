Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие началось с торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Призвание» в знак уважения к заслугам многих поколений медицинских сестер.
В медколледже им. Н.Ляпиной прошло мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры
Дмитрий Азаров пожелал Андрею Шамину успехов на новом месте работы.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Андреем Шаминым
Родственников осуждённых интересовали вопросы медицинского обеспечения, порядка приема передач, а также законности и обоснованности наложения взысканий.
Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел приём граждан 
В Самарской области обновили тарифы на проезд в электричках
В Самарской области обновили тарифы на проезд в электричках
Четверо погибли в ДТП в Сергиевском районе
Четверо погибли в ДТП в Сергиевском районе
Более 50 побед в копилке самарских спортсменов: в регионе завершились российские состязания по радиоспорту
Более 50 побед в копилке самарских спортсменов: в регионе завершились российские состязания по радиоспорту
Билеты на Парад Победы в Самаре сделают именными
Билеты на Парад Победы в Самаре сделают именными
Тольяттинец поссорился с отцом и убил его
Тольяттинец поссорился с отцом и убил его
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.36
-0.27
EUR 98.67
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре открывается выставка фотографий Владимира Привалова «По волнам моей памяти»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чаще всего туристы заболевают в Таиланде и ОАЭ

15 мая 2024 10:51
181
Чаще всего туристы заболевают в Таиланде и ОАЭ

Таиланд и ОАЭ лидируют в списке стран, где туристы чаще всего заболевают в поездках. В этом году более трети обращений по страховым полисам от отдыхающих поступили из Таиланда (34,1 %), на долю ОАЭ пришлось 19,7 % обращений, следует из статистики страховой компании «Согласие».

В Индии и России фиксируются схожие показатели (по чуть более 9 %). Замыкает пятерку Египет (8,7 %). Существенно меньше звонков по поводу различных заболеваний поступило в сервисные компании из Турции (3,8 %), Индонезии (3,4 %), Маврикия (1,9 %) и Марокко (1,4 %). На Китай, Болгарию, Мальдивы и Сейшелы пришлось менее 1 % звонков.  

В Таиланде, как и во многих других странах, большинство случаев недомоганий путешественников связаны с простудными заболеваниями, что специалисты объясняют влиянием систем кондиционирования в аэропорту, такси и отелях – на фоне резкой перемены температуры. Ещё одни распространенные недуги в Королевстве – различного рода желудочно-кишечные расстройства, гастроэнтериты, также встречаются случаи инфекционных заболеваний (лихорадка денге, ротавирусная инфекция и др.). На высокой доле желудочно-кишечных расстройств сказываются в т. ч. особенности местной кухни и питания, непривычные для россиян, поясняют эксперты.

В ОАЭ и России чаще всего медицинская помощь требовалась тоже из-за простудных заболеваний, в Индии – в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В Египте, помимо ОРВИ, туристы также нередко обращались к врачам из-за различных травм.

Самые высокие затраты по полису путешественника в этом году были обусловлены страховым случаем, зафиксированном в Таиланде. Расходы по лечению 38-летней туристки, получившей различные травмы, составили почти 2 млн руб. Затраты по ещё одному наиболее «дорогому» инциденту превысили 1 млн руб.: альпинистке в Непале потребовалась экстренная транспортировка в клинику, госпитализация и оперативное вмешательство в связи с острым аппендицитом.

Эксперты «Согласия» отмечают, что при организации поездки и покупке страховки важно обговорить с туроператором или страховщиком те риски, которые актуально включить в полис. Например, если туристы планируют заниматься любительским или профессиональным спортом (горными лыжами, сноубордом), либо дайвингом, сноркеллингом, посещать водные аттракционы и аквапарки, кататься на скутерах, квадроциклах, моторных лодках и пр., то необходимо оформить полис, который будет покрывать риски, связанные с активным отдыхом или занятием спортом, поскольку стандартная страховка на травмы, полученные при таком времяпрепровождении, не распространяется.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
129
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
692
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
469
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
414
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
493
Весь список