Чаще всего туристы заболевают в Таиланде и ОАЭ

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Таиланд и ОАЭ лидируют в списке стран, где туристы чаще всего заболевают в поездках. В этом году более трети обращений по страховым полисам от отдыхающих поступили из Таиланда (34,1 %), на долю ОАЭ пришлось 19,7 % обращений, следует из статистики страховой компании «Согласие».

В Индии и России фиксируются схожие показатели (по чуть более 9 %). Замыкает пятерку Египет (8,7 %). Существенно меньше звонков по поводу различных заболеваний поступило в сервисные компании из Турции (3,8 %), Индонезии (3,4 %), Маврикия (1,9 %) и Марокко (1,4 %). На Китай, Болгарию, Мальдивы и Сейшелы пришлось менее 1 % звонков.

В Таиланде, как и во многих других странах, большинство случаев недомоганий путешественников связаны с простудными заболеваниями, что специалисты объясняют влиянием систем кондиционирования в аэропорту, такси и отелях – на фоне резкой перемены температуры. Ещё одни распространенные недуги в Королевстве – различного рода желудочно-кишечные расстройства, гастроэнтериты, также встречаются случаи инфекционных заболеваний (лихорадка денге, ротавирусная инфекция и др.). На высокой доле желудочно-кишечных расстройств сказываются в т. ч. особенности местной кухни и питания, непривычные для россиян, поясняют эксперты.

В ОАЭ и России чаще всего медицинская помощь требовалась тоже из-за простудных заболеваний, в Индии – в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В Египте, помимо ОРВИ, туристы также нередко обращались к врачам из-за различных травм.

Самые высокие затраты по полису путешественника в этом году были обусловлены страховым случаем, зафиксированном в Таиланде. Расходы по лечению 38-летней туристки, получившей различные травмы, составили почти 2 млн руб. Затраты по ещё одному наиболее «дорогому» инциденту превысили 1 млн руб.: альпинистке в Непале потребовалась экстренная транспортировка в клинику, госпитализация и оперативное вмешательство в связи с острым аппендицитом.

Эксперты «Согласия» отмечают, что при организации поездки и покупке страховки важно обговорить с туроператором или страховщиком те риски, которые актуально включить в полис. Например, если туристы планируют заниматься любительским или профессиональным спортом (горными лыжами, сноубордом), либо дайвингом, сноркеллингом, посещать водные аттракционы и аквапарки, кататься на скутерах, квадроциклах, моторных лодках и пр., то необходимо оформить полис, который будет покрывать риски, связанные с активным отдыхом или занятием спортом, поскольку стандартная страховка на травмы, полученные при таком времяпрепровождении, не распространяется.