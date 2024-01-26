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Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году

26 января 2024 12:08
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Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году

В 2023 году туристский поток на территории Самарской области согласно аналитике «Больших данных» составил 3 млн 111 тыс. человек. Это на 21,3 % выше показателя 2022 года (2 млн 564 тыс. человек). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза. 

Ежегодный рост туристического потока во многом связан с активным участием Самарской области в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей. «Ежегодно мы отмечаем рост туристического потока, который подчеркивает интерес жителей страны к нашему региону и дает нам ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9 % больше чем в 2022 году (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

«Туристический поток в Самарской области с каждым годом увеличивается. Сегодня регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество – это природное богатство и неповторимое течение реки Волги. Именно здесь Волга делает поворот на 180 градусов, создавая территории для отдыха на ее берегах, а также возможность любоваться красотами, двигаясь по ее акватории», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

С целью развития туристской инфраструктуры на территории Самарской области реализуется государственная поддержка общественных и предпринимательских инициатив. В 2023 году регион вошел в ТОП-5 среди субъектов РФ по размеру суммы финансирования из федерального бюджета. В рамках данных мероприятий было поддержано 78 проектов в сфере туризма на сумму 299,12 млн. рублей.

Кроме того, реализована программа по проектированию туристского кода центра города Сызрань. Осуществлены работы по благоустройству общественных пространств, а также созданы условия для комфортного пребывания туристов в исторической части города.

Также мероприятия федерального проекта «Повышение доступности туристических услуг» нацпроекта направлены на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста. В 2023 году в рамках проекта в бесплатных экскурсиях по региону приняли 7611 детей, учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, из всех городских округов и муниципальных районов Самарской области.

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