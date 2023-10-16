Более пяти тысяч школьников приняли участие в путешествиях по туристическим объектам и живописным территориям региона

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В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект «Повышение доступности туристических продуктов».

В ходе проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5 – 9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более пяти тысяч школьников нашей губернии.

В данном этапе бесплатных туристических поездок участие уже приняли дети практически из всех городских округов и муниципальных районов, по итогу реализации проекта в нем примут участие дети из всех уголков Самарской области.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти. Ряд программ предусматривает посещение национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина.

«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представляет прекрасную возможность ребятам расширить кругозор, побывать в новых местах, ближе познакомиться с регионом и его туристическими возможностями, традициями и культурой Самарской области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области