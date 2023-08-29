Более полутора тысяч школьников приняли участие в путешествиях по Самарской области

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В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект «Повышение доступности туристических продуктов». В ходе проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5 – 9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более полутора тысяч школьников нашей губернии.



В летнем этапе в бесплатных туристических поездках участие уже приняли дети из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Красноярского муниципального района. Участие в поездках до конца года примут дети из всех городских округов и муниципальных образований Самарской области.



Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, Сызрань. Ряд программ предусматривает посещение национального парка «Самарская Лука».



«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предоставляет прекрасную возможность ребятам расширить кругозор, побывать в новых местах, ближе познакомиться с регионом и его туристическими возможностями, традициями и культурой Самарской области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО