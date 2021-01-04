Более 200 пассажиров отправились на ретро – поезде из Самары в Жигулевск

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Сегодня, 4 января, с железнодорожного вокзала Самара впервые отправился ретро-поезд «Жигулевский экспресс» по маршруту Самара – Жигулевск.

Во главе ретро-поезда легендарный паровоз «Лебедянка». В состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны категории СВ, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата. Каждое место в вагоне с местами для сидения оборудовано индивидуальным столиком. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием винтажных атрибутов, тематических фотозон и новогоднего декора. Ярким акцентом в оформлении внутреннего пространства вагонов стали репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова.

В пути следования пассажиров ждет новогодняя программа и знакомство с достопримечательностями Самарской области. Для маленьких путешественников заготовлены специальные сюрпризы.

Напомним, что все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Сопровождающие сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проводится информирование всех пассажиров о важности использования защитных масок, перчаток, антисептических средств.