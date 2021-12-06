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Аналитики АТОР подсчитали стоимость новогодних туров по России и зарубежью
Аналитики АТОР подсчитали стоимость новогодних туров по России и зарубежью
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Аналитики АТОР подсчитали стоимость новогодних туров по России и зарубежью

6 декабря 2021 19:09
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Аналитики АТОР подсчитали стоимость новогодних туров по России и зарубежью

Сколько россиянам придется потратить на новогодний отдых на Родине и за границей, решили выяснить эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Они проанализировали туры на 10 ночей с перелетом с 24 по 30 декабря.

Специалисты выяснили, что минимальная стоимость турпоездки в Сочи составила 34,3 тыс. рублей на двоих. Они отметили, что по сравнению с концом ноября – началом декабря цены на туры с вылетом в город-курорт выросли на 65%.

Что касается заграничных поездок, путевки в Узбекистан подорожали на 12%, больше чем на 20% увеличилась стоимость туров на Кубу, в ОАЭ и на Кипр. Максимальный рост цен – 170% – зафиксирован на новогодние путешествия в Венгрию. Путевки на Мальдивы подорожали на 80%, в Турцию (Стамбул) – на 40%, в Грецию и Египет – больше, чем на 100%.

Как сообщается на сайте АТОР, новогодние туры в основном востребованы у семейных туристов. Среди всех забронированных новогодних турпакетов доля заявок от туристов с детьми –  63%. Почти столько же семейных туров россияне совершили во время ноябрьских праздников, отмечает пресс-служба организации.

Теги: Турция

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