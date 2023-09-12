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Аэрофлот открывает полёты на Маврикий

12 сентября 2023 10:29
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Аэрофлот открывает полёты на Маврикий

Аэрофлот впервые в своей новейшей истории начинает регулярные рейсы на остров Маврикий. Полёты из аэропорта Шереметьево будут выполняться с 23 декабря два раза в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажа билетов открыта.

Ранее авиасообщение России с островным государством открывалось в середине 90-х годов на самолётах Ил-62М. Тогда Аэрофлот был первым и единственным иностранным авиаперевозчиком, получившим разрешение правительства Маврикия выполнять регулярные рейсы на остров.

Сегодня к услугам российских туристов, посещающих Маврикий, обширная отельная инфраструктура и великолепные пляжи с коралловыми рифами, омываемые водами Индийского океана. Местная природа славится уникальной флорой и фауной, а благодаря мягкому тропическому климату отдыхать здесь можно круглый год. Высокий сезон на Маврикии длится с ноября по май.

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