Аэрофлот открывает полёты на Маврикий

125

Аэрофлот впервые в своей новейшей истории начинает регулярные рейсы на остров Маврикий. Полёты из аэропорта Шереметьево будут выполняться с 23 декабря два раза в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажа билетов открыта.

Ранее авиасообщение России с островным государством открывалось в середине 90-х годов на самолётах Ил-62М. Тогда Аэрофлот был первым и единственным иностранным авиаперевозчиком, получившим разрешение правительства Маврикия выполнять регулярные рейсы на остров.

Сегодня к услугам российских туристов, посещающих Маврикий, обширная отельная инфраструктура и великолепные пляжи с коралловыми рифами, омываемые водами Индийского океана. Местная природа славится уникальной флорой и фауной, а благодаря мягкому тропическому климату отдыхать здесь можно круглый год. Высокий сезон на Маврикии длится с ноября по май.