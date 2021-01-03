4 января состоится торжественное отправление ретро-поезда Жигулевский экспресс по маршруту Самара – Жигулевск.

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4 января 2021 года на 1 платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественное отправление ретро-поезда «Жигулевский экспресс» по маршруту Самара – Жигулевск.

В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Самарской области и г.о. Самара.

Во главе ретропоезда встанет легендарный паровоз «Лебедянка». В состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны категории СВ, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата. Каждое место в вагоне с местами для сидения оборудовано индивидуальным столиком. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием винтажных атрибутов, тематических фотозон и новогоднего декора. Ярким акцентом в оформлении внутреннего пространства вагонов станут репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова.

Поезд отправится с вокзала Самара в 9:10 и прибудет обратно в 21:50 (расписание может корректироваться, указано местное время).

В пути следования пассажиров ждет новогодняя программа и знакомство с достопримечательностями Самарской области. Для маленьких путешественников готовятся специальные сюрпризы.