3 июня состоится первый пресс-тур летнего сезона проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

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3 июня 2022 года в Самарской области стартует новый сезон проекта для представителей средств массовой информации и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Пресс-туры будут осуществляться каждую неделю на протяжении всего лета 2022 года и будут знакомить с новыми туристическими точками притяжения Самарской области. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Старт новому сезону проекта «Поехали!» даст торжественное открытие обновленного эко-отеля «Маяк». Этим летом здесь откроется SPA-комплекс, в котором для гостей будут работать фитнес-зал, крытый бассейн переменной глубины (от 1,2 до 1,75 метров) с четырьмя дорожками длиной 20 метров, сауна, хамам, «снежный душ», соляная комната, а для детей – отдельный бассейн глубиной 60 см.

Продолжится пресс-тур презентацией гостинично-ресторанного комплекса «Маяк на Самарской Луке» с собственной винотекой, который находится в селе Солнечная Поляна, в одном из живописных уголков Самарской области, где начинаются легендарные туристические пешеходные маршруты к Каменной Чаше и часовне во имя святителя Николая Чудотворца.

Завершится пресс-тур в Доме-музее имени Ильи Репина, который будет принимать на своей площадке в этот день камерный концерт с участием виолончелистов Бориса Андрианова и Анны Кошкиной, домристки Екатерины Мочаловой, скрипача Даниила Когана и кларнетиста Игоря Федорова. Отметим, что участники пресс-тура станут гостями концерта, который пройдет в рамках Международного проекта «Музыкальная экспедиция» впервые на территории Самарской области. Это уникальный фестиваль-путешественник, арт-директором которого является всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Суть уникального проекта заключается в том, что каждый год музыкальная команда «экспедиции» путешествует по новым интереснейшим местам России, объединяя концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по историческим местам.

Фото: пресс-служба пректа