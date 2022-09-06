159

С днем рождения, Самара!: 11 сентября самарцы и гости города смогут посетить новое арт-пространство Центр труда и отдыха Станкозавод.



У жителей и гостей Самары будет возможность посетить творческий кластер до официального открытия. Новое арт-пространство расположено по адресу: ул. Куйбышева, 128/1 (вход с Куйбышева).



Все желающие смогут познакомиться с новыми площадками, послушать музыку, спеть в караоке, совершить покупки, послушать интересные лекции и сделать яркие фотографии.



С 14:00 в улочке перед центральным входом стартует эстетический маркет полезных покупок. Здесь же можно сделать стильные фото в арт-зоне Станкозавода



Внутри креативного кластера на летнем дворе жителей и гостей города будет ждать самарский стритфуд, напитки, зона чиллаута под аккомпанемент живого выступления группы Joy cafe и сетов от DJ. В 20:00 начнет свою работу первое акустическое караоке #ПереПой.