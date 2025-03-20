Запущена виртуальная очередь для заказа такси во время пикового спроса в Самаре

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В Яндекс Go заработала виртуальная очередь для пассажиров тарифа "Эконом". Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать.

Иногда спрос на такси значительно превышает количество доступных машин, например, после завершения концертов или спортивных матчей. В такие периоды начнет действовать новая механика распределения заказов в тарифе “Эконом” — будет автоматически формироваться виртуальная очередь на назначение такси. Первыми смогут уехать те, кто заказал такси раньше.

Пассажиры смогут в режиме реального времени видеть свое место в очереди и то, как она продвигается. Это поможет им принять решение: оставаться в очереди и ждать машину в “Экономе”, заказать такси в другом тарифе или добраться на общественном транспорте. Благодаря тому, что часть пользователей выберет другие способы уехать, спрос на "Эконом" будет уменьшаться, свободных водителей станет больше, и поэтому цена на поездки начнет снижаться.

Во время тестирования в городах-миллионниках виртуальная очередь в месте проведения массового мероприятия могла превышать 100 заказов. В среднем, машина назначалась за 3–10 минут. Если спрос значительно превышает число водителей рядом, а место проведения мероприятия находится в удалении от маршрутов общественного транспорта, то ожидание может быть дольше.

Виртуальная очередь в тарифе “Эконом” была анонсирована в декабре прошлого года в рамках технологического мини-сериала Яндекса YaC 2024 и реализована по просьбам пассажиров.