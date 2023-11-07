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Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО

7 ноября 2023 11:58
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Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО

В третьем квартале 2023 года доля автовладельцев, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выросла по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила 93% (годом ранее 92,6%). Также выросла доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54% и составило 34%. За аналогичный период прошлого года доля таких автовладельцев равнялась 30,4%. Еще у 3,1% автовладельцев коэффициент «бонус-малус» (КБМ) равен единице (в третьем квартале 2022 года доля таких автовладельцев составляла 3,8%). 

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Надбавки за аварийную езду по ОСАГО во третьем квартале 2023 года получили 0,5% всех автовладельцев (годом ранее – 0,4% автовладельцев). Кроме того, в начальном классе системы бонус-малус (с 1 апреля 2022 года его коэффициент составляет 1,17, до этой даты он был равен единице) в третьем квартале 2023 года находятся 3,4% всех водителей (годом ранее – 3,2% водителей). Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам третьего квартала 2023 года получили лишь 0,01% водителей – столько же, сколько и по итогам третьего квартала 2022 года.

«Новая система КБМ начала действовать с 1 апреля 2022 года. Она повысила размер максимальной скидки за безаварийное вождение для автовладельцев, а также увеличила надбавки для неаккуратных водителей. По данным статистики РСА, доля водителей, имеющих надбавки за аварийную езду остается минимальной, при этом доля аккуратных водителей растет. На наш взгляд, новая система работает и эффективно помогает стимулировать автовладельцев ездить безаварийно», – отметил Евгений Уфимцев.

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