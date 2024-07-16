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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением россиян о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам. Соответствующий опрос он разместил в Telegram.

Он также напомнил, что Госдума в приняла в первом чтении проект закона, устанавливающего штрафы для владельцев таких средств индивидуальной мобильности.

На момент публикации материала в опросе приняли участие более пяти тысяч человек. Из них 66 процентов поддержали введение запрета, 30 процентов воздержались. Еще четыре процента заявили о своем безразличии к вопросу, пишет Лента.