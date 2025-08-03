Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника

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Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев, работников управленческого звена, представителей многих других профессий, благодаря которым в Самарской области и стране в целом реализуются значимые инфраструктурные проекты, активно используются современные технологии, значительно повышающие качество и безопасность перевозок.

Правительство Самарской области многие годы активно сотрудничает с Куйбышевской железной дорогой, филиалом ОАО «РЖД». Нами было реализовано множество проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление его туристического потенциала, благоустройство территорий, решение других важных задач.

Крайне важным направлением нашей совместной работы является поддержка бойцов в зоне специальной военной операции, семей военнослужащих.

Мы и в дальнейшем будем совместно работать над решением нашей главной задачи – обеспечением благополучной, спокойной, безопасной жизни наших граждан.

Дорогие друзья! Спасибо вам за добросовестный труд, ответственность, преданность профессии, верность заложенным старшим поколением традициям. Опираясь на опыт и знания ветеранов-железнодорожников, вы продолжаете самоотверженно трудиться, способствуя укреплению отрасли, являющейся одним из драйверов развития Самарской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, реализации всех жизненных планов, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев