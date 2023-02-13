В самарских депо уборке, обработке и техобслуживанию подвижного состава уделяется повышенное внимание

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Соблюдение регламента уборки, санитарной обработки и технического обслуживания общественного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности самарских перевозчиков. Этот процесс находится на непрерывном контроле дирекций транспортных предприятий и руководства профильного городского департамента.

В частности, во всех трамвайных и троллейбусных депо организованы ежедневный осмотр и комплексная очистка подвижного состава, которая продолжается круглосуточно. Оперативно в отработку берутся и те замечания, на которые указывают пассажиры – без внимания не остается ни одно обращение. Часть поручений формируется в результате мониторинга социальных сетей.

При этом к актуальным текущим работам в депо МП «ТТУ» относятся не менее серьезно и внимательно. Днем в уборке подвижного состава в каждом депо задействованы 3 человека, в ночную смену добавляется еще по 1 сотруднику.

Как отмечают специалисты, в старых трамваях проблематично делать влажную уборку с использованием шлагов, потому что под полом находится массив электрооборудования. В рамках работ по содержанию такого подвижного состава упор делается на ручной труд. В новых же трамваях имеется оснащение, более надежно защищающее электрооборудование, и в салонах можно использовать шланги с подачей воды под высоким давлением. Снаружи транспорт тоже моется: он прогоняется через автоматические щетки, а также уборщики вручную домывают бампер, подножки.

Не прекращается и обработка – антисептическими средствами опрыскивают и протирают поручни, сиденья, валидаторы.

На постоянном контроле находится состояние подвижного состава.

Отдельно в дирекции МП «ТТУ» дали разъяснения, касающиеся приведения в порядок трамваев, у которых на крыше образуется налет серо-черного цвета. Как выяснилось, время от времени попадает графитовая смазка вставок алюминиевых пантографов, примыкающих к контактной сети. Возникающие следы оттирают с помощью керосина и других специальных химических средств. Как правило, это делается во время прохождения ТО-1. В дальнейшем при необходимости организуется покраска элементов кузова.

В ходе всех совещаний и планерок специалистам напоминают о необходимости вовремя проводить весь комплекс работ, чтобы и внешне общественный электротранспорт выглядел опрятно, и узлы и агрегаты были исправны для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров и перевозок.

Фото: администрация Самары