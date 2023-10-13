В Самаре будет временно ограничено движение транспорта   

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на тепловых сетях на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта:

- с 20:00 15 октября 2023 года до 06:00 16 октября 2023 года – в районе дома № 240 по улице Литвинова;

- с 20:00 16 октября 2023 года до 06:00 17 октября 2023 года – по Зубчаниновскому шоссе (в районе дома № 20 по улице Мелекесской).

С 20:00 16 октября 2023 года до 06:00 17 октября 2023 года движение городского пассажирского транспорта – автобусов маршрутов №№ 27, 59, 75 – будет осуществляться по скорректированным схемам.

Более подробно с временными схемами организации движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.