Временно отменены автобусы из Казахстана в Самарскую область

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Ажиотаж на границе России и Казахстана сказался на пассажирских перевозках. Об этом сообщили представители автовокзала Уральска, казахстанского города в 263 километрах от Самары.

— Из-за сложившейся ситуации с 29 сентября временно приостановлены перевозки пассажиров и багажа на общественном транспорте со стороны Республики Казахстан и со стороны РФ. Это нужно для безопасности пассажиров, — сообщили представители автовокзала города Уральск.

В частности, отменили автобусные рейсы из Уральска в Самару и Тольятти, пишет 63.ру.

21 сентября президент Путин объявил частичную мобилизацию в России. Сразу после этого тысячи людей начали активно перебираться за границу. В частности, жители Самарской области массово поехали в ближайшее иностранное государство — Казахстан.