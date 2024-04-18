Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику

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Модернизация трамвайной инфраструктуры в Самаре откладывается на неопределенный срок. Об этом 63.RU сообщили в департаменте транспорта города.

Несколько месяцев власти областной столицы вели переговоры с представителями ООО «Мовиста Регионы Самара». Предполагалось, что компания займется обновлением не только подвижного состава, но и путей. При этом, как заявляли чиновники, работа частника никак не скажется на стоимости проезда, и обслуживать маршруты продолжит Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ). Ожидалось, что в итоге стороны заключат концессионное соглашение.

Концессия — это соглашение между властью и частной компанией. Частник вкладывает свои деньги и развивает городскую территорию или предприятие. Он пользуется этим обговоренное количество лет, забирает прибыль или ее часть и получает регулярные выплаты от властей в счет погашения своих вложений. По истечении срока соглашения отдает имущество обратно городу.

Несколько месяцев чиновники и представители «Мовисты» хранили молчание, и не открывали детали переговоров. Однако кое-какие подробности того, что могла получить Самара во время работы инвестора, всё же было известно:

Предполагалось, что основные договоренности с бизнесменами были рассчитаны на три года. И их реализация была разбита на три этапа:

На I и II этапах — проектирование и реконструкция 1-го километра пути в течение года.

На III этапе же предусмотрено строительство 9,5 км трамвайных путей (но от этой идеи в итоге отказались); реконструкция 18,5 км путей и одного перекрестка; строительство тяговой подстанции и ремонт уже существующей, а также поставка 45 трамваев. Весь этот объем работ также планируют провести в течение года.

По предварительным прогнозам, «Мовиста» должна была вложить около 17 миллиардов рублей в реконструкцию трамвайных путей и покупку новых составов. А возвращать эти деньги должны были из государственной казны. По такому сценарию инвестор уже работает в других городах России. Но не обошлось без скандалов. Мы собирали все, что известно о компании. Также мы узнали мнение экспертов о грядущей сделке.

Но теперь же самарским чиновникам придется искать новые варианты финансирования. Вот как ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта.

— Предложение «Мовисты» в итоге оказалось экономически невыгодным. От него пришлось отказаться, — заявили в ведомстве.