Владельцы электромобилей получат право бесплатного проезда по платными федеральными автотрассами с 1 марта

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Такая возможность будет предоставлена им в рамках эксперимента, запускают Минэкономразвития России совместно с компанией "Автодор" по поручению первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. Он продлится до конца 2023 года.

Для бесплатного проезда по платным дорогам необходимо будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер T-pass у "Автодора". Стоимость устройства составляет 3-3,5 тысячи рублей. Для этого потребуется предоставить документы, которые и подтвердят, что автомобиль оснащен исключительно электрическим двигателем. Если же у водителя уже есть T-pass, то его просто нужно предоставить в офис компании.

Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться трассами М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД, а также по участку М11 с 15 по 58 километр и обходу Одинцово.

К примеру, при поездке из Москвы в Санкт-Петербург они смогут сэкономить примерно 2 тысячи рублей на стоимости проезда по платным дорогам, пишет РГ.

Однако на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, на платных дорогах в Псковской области и прочих региональный трассах транспондер не будет работать.

Если водитель использует T-pass на другом автомобиле, то с него спишется полная стоимость проезда, а транспондер отключат от акции, и подключиться к ней повторно возможности уже не будет.