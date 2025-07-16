виртуальная очередь помогает уехать на такси во время ливней в Самаре

129

Сильные ливни и грозы в Самаре могут привести к пиковому спросу и срабатыванию виртуальных очередей на такси, сообщили аналитики Яндекс Go. Когда заказов будет намного больше, чем водителей на линии, в тарифе «Эконом» может автоматически появляться виртуальная очередь, которая помогает решить, на каком транспорте будет быстрее и выгоднее добраться .

В июле во время сильных осадков в российских городах очередь возникала примерно в 5-7% заказов. В среднем в очереди могли находиться 7-8 пассажиров, самые длинные могли превышать 40 человек. В среднем машина в виртуальной очереди назначалась пассажиру за 3 минуты. В Самаре во время ливней очереди могут возникать у станций метро, крупных транспортных узлов и других мест, откуда одновременно хотят уехать много пассажиров. Также вероятно возникновение виртуальных очередей на такси и ночью, когда спрос из-за непогоды повышается, а водителей на линии меньше, чем днем.

Виртуальные очереди в ливни более короткие, чем после массовых мероприятий, и возникают не в одной локации, а в разных точках города. В такие моменты первыми смогут уехать те, кто заказал такси раньше. Пассажиры в режиме реального времени видят свое место в очереди и то, как она продвигается. Они могут решить: оставаться в очереди и ждать машину в «Экономе», заказать такси по другому тарифу, сесть на общественный транспорт или дождаться окончания ливня. Когда часть пользователей выберет другие способы добраться или решит уехать позже, спрос на «Эконом» будет уменьшаться. Благодаря этому свободных водителей станет больше — повышающий коэффициент на поездки начнет снижаться.