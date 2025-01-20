В Тольятти к административной ответственности привлечен водитель автобуса, нарушивший требования ПДД 

141

Сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти к административной ответственности привлечен водитель автобуса, нарушивший требования ПДД РФ.



Во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксированы нарушения ПДД РФ водителем маршрутного автобуса.



Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего посадку пассажиров вне остановки маршрутных транспортных средств



Сотрудникам Госавтоинспекции Тольятти местный житель пояснил, что во время движения принимал меры для недопущения ДТП, включил аварийные сигналы, однако, просмотрев видеозапись, вину в совершении противоправного деяния признал.



За нарушения требований ПДД РФ, ответственность за которые предусмотрена прим. 1 ч.3 ст.12.19 КоАП РФ, в отношении 59-летнего водителя автобуса должностными лицами Госавтоинспекции составлен протокол о административном правонарушении.



С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров.

Фото: ГАИ Тольятти