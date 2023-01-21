В Сызранском районе не двух участках автодороги М-5 «Урал» временно ограничат движение транспорта

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Вниманию водителей! 21.01.2023 от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 20.01.2023 № 7-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым в связи с необходимостью прокладки питающих и контрольных воздушных линий при установке светофорных объектов будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на 2 участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал»:

с 03.30 до 04.00 22.01.2023 на 879 км в районе н.п. Новозаборовский м.р. Сызранский;

с 05.00 до 05.30 22.01.2023 на 883 км в районе н.п. Варламово м.р. Сызранский.