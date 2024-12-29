В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре

42

Специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» выполнят аварийно-восстановительные работы на водоводе в районе улицы Советской Армии, 208.

Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии, в границах Московского шоссе и улицы Тихвинской. В связи с этим движение транспорта на участке будет ограничено.

Автобусы маршрутов № 35 и № 21м поедут в объезд: по улице Потапова – при движении в направлении улицы Ново-Садовой, по улице Гастелло – при движении в обратном направлении.

Также обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки.