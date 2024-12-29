Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
Самара останется без двух автобусных маршрутов
Самара останется без двух автобусных маршрутов
В Самаре взорвалась котельная, есть пострадавшие
В Самаре взорвалась котельная, есть пострадавшие
В Борском районе водитель сбил двух женщин, она погибла
В Борском районе водитель сбил двух женщин, она погибла
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
Самарцы рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года
Самарцы рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года
Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой
Аэрофлот запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Самарой
В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет с 181 человеком
В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет с 181 человеком
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре

29 декабря 2024 13:27
42
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре

 Специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» выполнят аварийно-восстановительные работы на водоводе в районе улицы Советской Армии, 208.

Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии, в границах Московского шоссе и улицы Тихвинской. В связи с этим движение транспорта на участке будет ограничено. 

 Автобусы маршрутов № 35 и № 21м поедут в объезд: по улице Потапова – при движении в направлении улицы Ново-Садовой, по улице Гастелло – при движении в обратном направлении.

Также обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки.

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024, 11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе. Транспорт
5190
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024, 12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
Пакетный тариф можно купить не чаще одного раза в месяц. Транспорт
5674
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024, 13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
Это связано со строительством проспекта Карла Маркса  и реконструкцией участка автомагистрали «Центральная». Транспорт
8497
В центре внимания
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024  13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
32
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
29 декабря 2024  12:11
В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс
119
Календарь праздничных дней в 2025 году
29 декабря 2024  11:05
Календарь праздничных дней в 2025 году
149
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
28 декабря 2024  14:03
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
636
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
28 декабря 2024  13:52
Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре
484
Весь список