В Самары восстановили остановку автобусов № 21 и 38 на площади Кирова

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В Самаре откликнулись на просьбы пассажиров общественного транспорта, следующего в районе площади им. Кирова.

Как рассказали в городском дептрансе, для удобства граждан автобусам №38 "Юнгородок – 9-й микрорайон" и №21 "Барбошина поляна – Юнгородок" на маршруте восстановили остановку у дворца культуры при следовании со стороны ул. Физкультурной.

В последнее время автобусы проезжали площадь, останавливаясь рядом на улице Победы.

Также напомним, что с 13 сентября в Самаре продлили до Парка дружбы народов маршрут автобуса №80, следующего от железнодорожного вокзала в Волгарь, пишет Самру.ру.