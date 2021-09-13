Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Турции перевернулся автобус с туристами
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября
В Сызрани водитель врезался в дерево
В Сызрани водитель врезался в дерево
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самары восстановили остановку автобусов № 21 и 38 на площади Кирова

13 сентября 2021 11:55
123
В Самары восстановили остановку автобусов № 21 и 38 на площади Кирова

В Самаре откликнулись на просьбы пассажиров общественного транспорта, следующего в районе площади им. Кирова.

Как рассказали в городском дептрансе, для удобства граждан автобусам №38 "Юнгородок – 9-й микрорайон" и №21 "Барбошина поляна – Юнгородок" на маршруте восстановили остановку у дворца культуры при следовании со стороны ул. Физкультурной.

В последнее время автобусы проезжали площадь, останавливаясь рядом на улице Победы.

Также напомним, что с 13 сентября в Самаре продлили до Парка дружбы народов маршрут автобуса №80, следующего от железнодорожного вокзала в Волгарь, пишет Самру.ру.

Теги: автобусы городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
06 сентября 2021, 10:55
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
На линии работают четыре автобуса. Транспорт
736
В Самаре с 1 сентября поменялось расписание дачных автобусов
01 сентября 2021, 14:00
В Самаре с 1 сентября поменялось расписание дачных автобусов
Первый рейс теперь начнет выезжать на час позже, а последний - на час раньше. Транспорт
832
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
27 августа 2021, 11:07
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
Низкопольный автобус оснащен не только аппарелью, но и специальной площадкой, на которой можно разместиться с коляской. Транспорт
1115
В центре внимания
Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября
13 сентября 2021  12:51
Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября
95
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
13 сентября 2021  12:31
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
118
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021  11:09
Самара отметила День города: ФОТО
163
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
13 сентября 2021  10:01
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
188
За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.
12 сентября 2021  16:05
Сегодня жители Самары отмечают 435-летие со дня основания города
549
Весь список