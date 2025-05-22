В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"

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Подробности рассказали в пригородной пассажирской компании.

С 23 до 25 мая состав "Ласточки" заменят на ЭД4М в шестивагонном исполнении. Причиной стала производственная необходимость. Рассказываем, каких направлений это коснется.



В пятницу, 23 мая:

- поезд № 7134/7133 - Самара (отправление в 16:24) - Жигулевск (прибытие в 18:13).



В субботу, 24 мая:

- № 7141 - Самара (отправление 07:30) - Сызрань-1 (прибытие 09:11);

- № 7142 - Сызрань-1 (отправление 09:25) - Самара (прибытие 11:07);

- № 7145 - Самара (отправление 18:30) - Сызрань-1 (прибытие 20:10).



В воскресенье, 25 мая:

- № 7124/7123 - Новокуйбышевская (отправление 17:44) - Тольятти (прибытие 20:07);

- № 7130/7129 - Тольятти (отправление 20:56) - Самара (прибытие 22:51);

- № 7142 - Сызрань-1 (отправление 09:25) - Самара (прибытие 11:07), пишет Сова.

Фото: Дильдина Светлана