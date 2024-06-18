В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Внимание, переезд!»

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В рамках профилактического мероприятия полицейские призывают водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов.

На территории Самарского региона проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Так, на охраняемом железнодорожном переезде станции Липяги города Новокуйбышевск сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Куйбышевской железной дороги провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!», с целью обратить внимание всех участников дорожного движения на важность соблюдения установленных правил при пересечении железнодорожных путей.

Инспектор Госавтоинспекции капитан полиции Наталия Майдан напомнила всем участникам дорожного движения руководствоваться требованиями ПДД! «Необходимо помнить, что в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд» - сказала Наталия Валерьевна

В завершении мероприятия водителям вручались памятки с напоминаниями о правилах пересечения переездов и мер ответственности в случаях их нарушения, а детям– закладки для книг с дорожными знаками.