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В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов

17 января 2024 12:41
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В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов

Утро среды, 17 января, началось для жителей Самары с погодного апокалипсиса. Город накрыл настоящий снежный шторм, который, разумеется, негативно сказался на дорожном движении. Город сковали 10-балльные пробки.

Самая тяжелая обстановка в центральной части города. Движение встало на Московском шоссе почти на всей его протяженности, на Ново-Садовой, Киевской, Вилоновской, Красноармейской, на Авроры от Аэродромной до Гагарина.

— На улице Авроры серьезная пробка в сторону центрального автовокзала. В районе пересечения с Гагарина оборвало кабель. Он свисает на середине дороги. Два ряда движутся, третий заблокирован. Чуть дальше стоит машина. Молодой человек вышел дворники почистить, а у него дверь захлопнулась, сработала сигнализация, и теперь он машину открыть не может, — рассказывают сами автомобилисты.

Самарскую область штормит уже третью неделю. Из-за метелей и плохой видимости в регионе случилось несколько крупных ДТП, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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