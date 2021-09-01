В Самарской области с 1 сентября изменили расписание электричек

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Со среды, 1 сентября 2021 года, в Самарской области изменился график движения электричек. По-новому теперь будут ездить пригородные поезда трех направлений: Самара - Похвистнево, Самара - Сызрань-1 и Самара - Жигулевское море, сообщает Сова.инфо.

В Самарской ППК сообщают, что поезд № 6504 Самара (отпр. 05:18) - Похвистнево (приб. 07:58) с 1 сентября начал курсировать на 30 минут позже; № 6520 Самара (отпр. 15:26) - Похвистнево (приб. 18:05) - на 1 минуту позже; № 6530 Самара (отпр. 20:59) - Новоотрадная (приб. 22:42) - на 5 минут позже.



А поезд № 6521 Кинель (отпр. 05:42) - Самара (приб. 06:39), наоборот, теперь будет отправляться на 18 минут раньше. Поезду № 6519 Похвистнево (отпр. 19:04) - Самара (приб. 21:50) сдвинули отправление на 18:51.



Аналогичные корректировки внесли в расписание движения электричек Самара - Сызрань-1, Самара - Безенчук, Мирная - Безенчук, Сызрань-1 - Мирная, Сызрань-1 - Самара, Самара - Курумоч, Самара - Жигулевское море, Царевщина - Самара. Подробнее с обновленным графиком можно ознакомиться здесь.