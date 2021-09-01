В Самарской области с 1 сентября изменили расписание электричек

Я нашел ошибку
Главные новости:
От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!
Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года
Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, начал работать над 50-метровым муралом сегодня.
Аргентинский художник рисует гигантский портрет мальчика-космонавта в историческом центре Самары
В программе кинопоказа – документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 
«РКС-Самара» начинает новый проект, который расскажет о воде в нашем городе и жизни 
В мероприятии приняли участие представители 11 компаний Самарской области, а также представители компаний, входящих в экосистему Сбера.
Сбербанк организовал HR-диалог для ведущих специалистов Самарской области по рекрутменту
В этом году кадеты Росгвардии перешли в четвертый класс.
В Тольятти росгвардейцы поздравили своих подшефных - воспитанников кадетского класса
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.
В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа
Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии.
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самарской области с 1 сентября изменили расписание электричек

1 сентября 2021 13:37
158
В Самарской области с 1 сентября изменили расписание электричек

Со среды, 1 сентября 2021 года, в Самарской области изменился график движения электричек. По-новому теперь будут ездить пригородные поезда трех направлений: Самара - Похвистнево, Самара - Сызрань-1 и Самара - Жигулевское море, сообщает Сова.инфо.

В Самарской ППК сообщают, что поезд № 6504 Самара (отпр. 05:18) - Похвистнево (приб. 07:58) с 1 сентября начал курсировать на 30 минут позже; № 6520 Самара (отпр. 15:26) - Похвистнево (приб. 18:05) - на 1 минуту позже; № 6530 Самара (отпр. 20:59) - Новоотрадная (приб. 22:42) - на 5 минут позже.

А поезд № 6521 Кинель (отпр. 05:42) - Самара (приб. 06:39), наоборот, теперь будет отправляться на 18 минут раньше. Поезду № 6519 Похвистнево (отпр. 19:04) - Самара (приб. 21:50) сдвинули отправление на 18:51.

Аналогичные корректировки внесли в расписание движения электричек Самара - Сызрань-1, Самара - Безенчук, Мирная - Безенчук, Сызрань-1 - Мирная, Сызрань-1 - Самара, Самара - Курумоч, Самара - Жигулевское море, Царевщина - Самара. Подробнее с обновленным графиком можно ознакомиться здесь.

Теги: пригородные поезда электрички

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда Ласточка»
31 августа 2021, 10:41
С 1 сентября изменяется время курсирования пригородного поезда «Ласточка»
Пригородному поезду «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск назначены утренние и вечерние рейсы. Транспорт
435
Изменился график движения электричек Самара-Похвистнево
27 июля 2021, 13:46
Изменился график движения электричек Самара-Похвистнево
Это связано с проведением ремонтных работ на перегонах. Транспорт
918
В Самарской области изменится расписание электричек
21 июня 2021, 12:54
В Самарской области изменится расписание электричек
Время отправления и прибытия указано местное. Транспорт
1038
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
165
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
180
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
435
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
232
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
269
Весь список