В Самарской области пустят дополнительные рейсы «Ласточки»

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В феврале в регионе усилят работу электрички «Ласточка». Причина — празднование Дня защитника Отечества, пишет 63.ру.

Так, с 22 по 27 февраля пригородные поезда, двигающиеся из Самара в Сызрань, пустят по следующему расписанию:

23 февраля — дополнительный утренний рейс (отправление из Самары 07:10 — прибытие в Сызрань 08:57);

26 февраля дневной рейс (отправление из Самары 16:08 — прибытие в Сызрань 17:48);

с 23 по 25 февраля вечерние рейсы (отправление из Самары 18:32 — прибытие в Сызрань 20:13).

— Также с 23 по 26 февраля «Ласточка» будет начинать путь в 09:13 из Сызрани и прибывать в Самару в 11:04. А 26 числа в областную столицу можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32, — сообщили в пресс-службе КбЖД.

Изменится и расписание самих поездов на время праздничных выходных: