В Самарской области пустят дополнительные рейсы «Ласточки»

В феврале в регионе усилят работу электрички «Ласточка». Причина — празднование Дня защитника Отечества, пишет 63.ру.
Так, с 22 по 27 февраля пригородные поезда, двигающиеся из Самара в Сызрань, пустят по следующему расписанию:
— Также с 23 по 26 февраля «Ласточка» будет начинать путь в 09:13 из Сызрани и прибывать в Самару в 11:04. А 26 числа в областную столицу можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32, — сообщили в пресс-службе КбЖД.
Изменится и расписание самих поездов на время праздничных выходных: