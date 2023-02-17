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В Самарской области пустят дополнительные рейсы «Ласточки»

17 февраля 2023 10:55
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В Самарской области пустят дополнительные рейсы «Ласточки»

В феврале в регионе усилят работу электрички «Ласточка». Причина — празднование Дня защитника Отечества, пишет 63.ру.

Так, с 22 по 27 февраля пригородные поезда, двигающиеся из Самара в Сызрань, пустят по следующему расписанию:

  • 23 февраля — дополнительный утренний рейс (отправление из Самары 07:10 — прибытие в Сызрань 08:57);
  • 26 февраля дневной рейс (отправление из Самары 16:08 — прибытие в Сызрань 17:48);
  • с 23 по 25 февраля вечерние рейсы (отправление из Самары 18:32 — прибытие в Сызрань 20:13).

— Также с 23 по 26 февраля «Ласточка» будет начинать путь в 09:13 из Сызрани и прибывать в Самару в 11:04. А 26 числа в областную столицу можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32, — сообщили в пресс-службе КбЖД.

Изменится и расписание самих поездов на время праздничных выходных:

  • 22 февраля — по рабочему дню (пятница);
  • 23, 24, 25 февраля — по выходному дню (суббота);
  • 26 февраля — по выходному дню (воскресенье);
  • 27 февраля — по рабочему дню (понедельник)

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