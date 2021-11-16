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В Самарской области проверили водителей автобусов

16 ноября 2021 11:54
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В Самарской области проверили водителей автобусов

В Самарской области в рамках «Месячника по безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные профилактические мероприятия. В них принимают участие сотрудники управления территориального отдела государственного автодорожного надзора по Самарской области, которые совместно с инспекторами ГИБДД осуществляют проверку грузового транспорта и автобусов. В ходе проведения рейдовых мероприятий осуществляется контроль за техническим состоянием автомобилей, проверяется необходимая путевая документация, а также законность осуществления перевозочной деятельности. Особое внимание направлено на соблюдение водителями режима труда и отдыха. 

Начальник отделения технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Роман Данилин рассказывает: «Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения таких мероприятий, являются несоблюдение режима труда и отдыха, а также отсутствие в транспортных средствах специальных контрольных средств – тахографов. Мы особо следим за такими нарушениями, так как не своевременный отдых, а как следствие - усталость водителя может привести к тяжелым последствиям. Призываю участников дорожного движения соблюдать требования закона и не нарушать ПДД».

За 10 месяцев текущего года во время проведения подобных рейдов выявлено более 4600 нарушений правил дорожного движения, как водителями автобусов, так и грузового транспорта. В отношении должностных лиц собрано более 1 800 административных материалов, в отношении юридических лиц - около 300. Подобные профилактические мероприятия будут продолжены.

Теги: БДД Городской транспорт

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