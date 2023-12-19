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В Самарской области провели профилактическое мероприятие «Встречка не для встреч»

19 декабря 2023 11:29
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В Самарской области провели профилактическое мероприятие «Встречка не для встреч»

Цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением Правил дорожного движения при совершении маневра обгона и выезда на полосу встречного движения.

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району подполковник полиции Дмитрий Баландов провел профилактическое мероприятие на одной из федеральных трасс, где напомнил водителям, что выезд на полосу встречного движения является одним из самых частых нарушений, допускаемых водителями. Участникам дорожного движения в очередной раз указали на опасность таких маневров и на то, что их необходимо выполнять только на разрешенных участках дороги и убедившись в полной безопасности. Кроме того, подполковник полиции призвал водителей отказаться от совершения обгонов и иных маневров, особенно если в автомобиле находятся дети. От грамотных действий водителя на дороге зависит жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения. Во время проведения профилактических бесед, водителей ознакомили со статистикой аварийности в муниципальном районе Волжский. В заключение сотрудники полиции вручили участникам дорожного движения памятки по ПДД.

Подобные мероприятия проводятся на территории всего региона.

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