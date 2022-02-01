В Самарской области перекрыли несколько участков федеральной трассы

202

Утром во вторник 1 февраля на трассе М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу в Самарской области ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Причина — неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость.

— Ограничение действует на участке трассы с 29-гокм по 132-й километр. Оно распространяется на маршрутные и грузовые транспортные средства, — уточнили в МЧС.

Это не единственный участок дороги, где непогода сказалась на движении. Всю ночь действовал запрет на проезд по участкам:

с 0-го по 165-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград»;

с 981-го по 1194-й автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал»;

с 136-й по 20-й автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» на участке Ульяновск — Димитровград — Самара;

с 29-го по 132-й автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на участке подъезд к г. Оренбургу;

с 23-й по 172-й автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 Самара — Большая Черниговка с Республикой Казахстан.

Продолжают действовать ограничения из-за непогоды и на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Их хотят отменить в ночь на 2 февраля, пишет 63.ру.